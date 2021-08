0 Facebook Lignano Sabbiadoro, 18enne violentata: indagati 5 ragazzi 18enne violentata da 5 ragazzi a Lignano Sabbiadoro. La denuncia e l'arrivo della Polizia dopo che la vittima si era confidata con un amico Cronaca 11 Agosto 2021 16:39 Di redazione 2'

Avrebbero abusato di una ragazza di 18 anni dopo averla attirata nella loro casa di Lignano Sabbiadoro (Udine): con questa accusa sono indagati cinque ragazzi, quattro maggiorenni e un minorenne, che la squadra mobile di Udine ha rintracciato.

La violenza si sarebbe consumata ieri pomeriggio quando, come conferma la squadra mobile, questa ragazza ha incontrato passeggiando per Lignano tre ragazzi che già conosceva, in particolare uno di loro. I tre l’hanno invitata ad andare nel loro appartamento e lì hanno posto in essere la violenza, in particolare due di loro, nei confronti della giovane.

18enne violentata da 5 ragazzi a Lignano Sabbiadoro

Poi sono arrivati altri due ragazzi, di cui uno conosciuto dalla vittima, e ci sono stati ulteriori atti violenza. L’episodio è venuto fuori in un secondo momento quando la 18enne è riuscita a uscire dall’appartamento e si è resa conto di quello che era successo. Ha cercato un suo amico e gli ha raccontato tutto, poi i due si sono rivolti ai genitori di lei.

Il padre della ragazza ha cercato i responsabili nell’appartamento dove si sarebbe consumata la violenza, ne è nato un diverbio ed è arrivata la chiamata alla polizia. È intervenuta la volante del posto temporaneo di Lignano Sabbiadoro, poi è stato richiesto l’intervento della squadra mobile.

La ragazza è stata portata in ospedale a Latisana e sottoposta al protocollo per la violenza, poi ha raccontato tutto agli agenti, che hanno stabilito che c’erano gli estremi per indagare i cinque ragazzi per violenza di gruppo.