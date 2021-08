0 Facebook Scontro moto furgone, Giuseppe Di Cerbo muore a 53 anni: ferita la donna che era con lui News 11 Agosto 2021 08:58 Di redazione 2'

Tragico incidente lungo la Telesina nella notte tra lunedì e martedì. Un uomo di 53 anni, Giuseppe Di Cerbo, è deceduto nello scontro tra la moto che guidava e un furgone lungo la Statale 372, nel territorio di Puglianello, nel Beneventano.

La vittima viaggiava a bordo della sua moto in compagnia di una donna di 29 anni quando, per dinamiche che sono ancora da chiarire, il mezzo si è scontrato contro un furgone. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. La ragazza che era con lui è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.

Intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. La notizia della morte di Giuseppe Di Cerbo ha sconvolto la comunità di Amorosi, paese d’origine della vittima. Amante dei cavalli, il cinquantatreenne gestiva un maneggio con amore e dedizione, la sua era una grande passione. Tanti i messaggi di cordoglio da parte di chi lo conosceva o di chi aveva iniziato equitazione con lui. A ricordarlo anche il primo cittadino del comune nel Beneventano: “Era una persona molto intelligente che aveva un cuore enorme. Era disponibile con tutti, soprattutto nelle situazioni di necessità. Quando, senza farsi pubblicità, era sempre pronto a dare una mano a chi ne aveva bisogno“.