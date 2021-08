0 Facebook Aggredisce e spinge a terra dalla bici un disabile, il bullo chiede scusa: “Ho fatto una stupidaggine” Le scuse del bullo di Pasquale Lo Vuoi ad Afragola. Il messaggio di scuse alla famiglia del disabile. Il video è diventato virale Cronaca 10 Agosto 2021 10:49 Di redazione 3'

Il video ha scatenato una forte polemica e sollevato forti toni di indignazione tra gli utenti e i cittadini. Le immagini che da un paio di giorni stanno circolando in rete hanno visto come protagonisti tre persone: due aggressori e una vittima.

Quest’ultima è Pasquale Lo Vuoi, persona molto conosciuta ad Afragola (località dell’area Nord in provincia di Napoli) e affetta da disabilità. Gli altri due hanno vestito rispettivamente i ruoli di bullo e videomaker.

Infatti, quest’ultimo ha ripreso l’amico mentre ha aggredito, fino a spingerlo a terra dalla bici, Pasquale Lo Vuoi. Ieri, il bullo ha inviato una lettera di scuse rivolte alla famiglia del disabile e pubblicata da Nano Tv.

Le scuse del bullo di Pasquale Lo Vuoi ad Afragola

“Mi scuso pubblicamente per essermi reso partecipe uno scherzo stupido di cui signor Pasquale era consapevole, quanto è solito fare queste gag con i ragazzi della zona. Questo lo si può evincere soltanto dal video integrale e non dallo spezzone che è stato pubblicato su internet per cui mi si accusa di maltrattamento a danno di disabili e inabili.

Il signor Pasquale non è mai stato maltrattato al sottoscritto, siccome ho spiegato e dimostrato ai suoi familiari con cui mi sono scusato e chiarito, Anto da non arrivare esporre denuncia perché si è trattato di un fraintendimento. Spero si fermino qui queste storie ingigantite perché irreali e chiedo ancora scusa il mente ai suoi familiari la stupidaggine commessa“.

Le scuse del bullo di Pasquale Lo Vuoi ad Afragola: il video

Molte polemiche ha sollevato il video pubblicato su tik Tok in cui un uomo spinge in una siepe “Pasquale LoVuoi”, una persona disabile molto conosciuta ad Afragola. L’aggressore ha contattato la nostra redazione e ci tiene a dire la sua sull’accaduto e a chiedere scusa ai familiari di Pasquale.

