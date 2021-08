0 Facebook Bullizzano disabile ad Afragola e lo spingono a terra dalla bici: il video della vergogna sui social Bullizzano disabile ad Afragola. Un uomo disabile molto conosciuto nella località in provincia di Napoli, è stato spinto a terra dalla bici Afragola 9 Agosto 2021 10:49 Di redazione 2'

È diventato virale l’ennesimo video della vergogna, pubblicato su TikTok e ripreso poi su Facebook. La segnalazione è stata inviata anche al Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ha postato il filmato sulla sua pagina ufficiale.

Bullizzano disabile ad Afragola

Siamo ad Afragola, località dell’area Nord in provincia di Napoli. C’è un uomo in bicicletta, conosciuto come ‘Pasquale Lo Vuoi‘ e noto per avere alcuni problemi di disabilità. Con lui ci sono due giovani, uno che riprende la scena e l’altro che lo bullizza fino a spingerlo e a farlo cadere a terra dalla bici.

Bullizzano disabile ad Afragola: il post pubblicato dal Consigliere Borrelli

Sta girando un video su Tik Tok che vede dei ragazzi maltrattare “Pasquale LoVuoi”, cosí conosciuto così ad Afragola, persona disabile, incapace di intendere e di volere che, attirato da giovani, é stato scaraventato a terra. Subito é intervenuta La Battaglia di Andrea ed é stato allertato il comandante dei Carabinieri di Afragola Raimondo Semprevivo.

“Ciò che é successo é di uno schifo inaudito – dichiarano i vertici dell’Osservatorio della Disabilità – chi si é sporcato di un atto del genere deve ricevere la giusta punizione”. La Battaglia di Andrea ha immediatamente allertato anche il Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli, il quale ha fondato un osservatorio proprio per il social Tik Tok.

“Prendersela con una persona disabile per farle del male e bullizzarla è diventato lo sport nazionale della peggiore feccia sociale che vegeta sui nostri territori – dichiara Borrelli – sanno solo far male al prossimo. Vanno colpiti con il massimo della severità”.

Bullizzano disabile ad Afragola: il video