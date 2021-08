0 Facebook Cade in un dirupo e muore a 18 anni, Simone Valli aveva da poco trovato lavoro nella riserva Cronaca 9 Agosto 2021 13:13 Di redazione 1'

Una caduta in un dirupo che gli è stata fatale, è morto così Simone Valli, giovane guardiacaccia di 18 anni. La tragedia è avvenuta nella riserva naturalistica di Valbelviso, dove il ragazzo aveva da poco trovato lavoro.

Simone Valli precipita in un dirupo a 18 anni e muore

Nella prima serata di domenica, mentre era in uscita di servizio nei boschi, è caduto in un dirupo. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare, nonostante l’immediatezza dei soccorsi, le lesioni erano troppo gravi.

Una tragedia che ha sconvolto la comunità di Teglio, dove Simone viveva. Gli amici hanno raccontato che negli ultimi giorni aveva confidato loro quanto fosse entusiasta del nuovo impiego. Tanti i messaggi di cordoglio sui social.