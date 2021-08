0 Facebook Incidente mortale sulla statale, due le vittime una è campana: Giuseppe e Raffaele deceduti dopo lo scontro frontale Incidente mortale sulla statale. Si chiamavano Giuseppe Milionee Raffaele Dattolo. Sono deceduti a causa di uno scontro frontale Cronaca 9 Agosto 2021 22:20 Di redazione 1'

Un incidente mortale è avvenuto sulla strada statale 653 ‘Sinnica‘ che collega Campania, Calabria e Basilicata. In territorio lucano è avvenuto uno scontro frontale che ha causato la morte di due uomini.

Uno è Giuseppe Milone, 27 anni originario di Lauria e l’altro è Raffaele Dattolo nato invece a Sala Consilina (località in provincia di Salerno). Uno era alla guida di un’automobile e l’altro era invece al volante di un furgone.

Incidente mortale sulla statale

Sul posto sono giunti i soccorsi e le forze dell’ordine. I primi hanno cercato di rianimare e salvare le vittime ma purtroppo senza successo. Le seconde hanno invece avviato i normali accertamenti del caso volti a chiarire la dinamica dell’incidente. Disagi per la viabilità, solo in tarda giornata il traffico è ripreso in modo regolare.