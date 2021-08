0 Facebook Dramma a Secondigliano, donna precipita nel vuoto e muore: soccorsi sul posto Cronaca 9 Agosto 2021 21:18 Di redazione 1'

E’ una vera e propria tragedia quanto avvenuto questo lunedì pomeriggio a Secondigliano. Una donna è precipitata nel vuoto dal quarto piano di un palazzo ed è morta sul colpo. La notizia è stata riportata da Internapoli.

Donna precipita nel vuoto e muore a Secondigliano

Sembrerebbe che l’ipotesi seguita dalle forze dell’ordine sia quella del gesto estremo, resterebbero ancora da chiarire le motivazioni. La donna si sarebbe lanciata nel vuoto dalla finestra della sua abitazione, nel centro storico di Secondigliano, in via Aruta.

Sul posto è intervenuta subito un’ambulanza, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Sotto choc l’intera comunità per quanto avvenuto.