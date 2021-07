0 Facebook Dramma ad Altavilla, donna di 57 anni precipita nel vuoto e muore Cronaca 30 Luglio 2021 17:55 Di redazione 1'

Ancora una tragedia in Campania. Una donna è precipitata nel vuoto dal balcone del suo appartamento ad Altavilla Silentina nella mattinata di venerdì, comune in provincia di Salerno. E’ questo l’ennesimo episodio che si aggiunge ad altri analoghi avvenuti in altre cittadine della Regione. Qualche giorno fa, sempre nel Salernitano, a Nocera Inferiore, una giovane di 30 è morta cadendo dal terrazzo di casa.

La vittima aveva 57 anni ed ha fatto un volo di all’incirca 7 metri. Ad allertare i soccorsi sarebbero stati i vicini che hanno sentito un tonfo, immediato l’arrivo di un’ambulanza sul posto, ma gli operatori del 118 purtroppo non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. Sembrerebbe che l’ipotesi accreditata sia quella del gesto estremo. La sessantaquattrenne pare che fosse in cura presso un centro d’igiene mentale.