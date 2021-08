0 Facebook “Benvenuti al Sud”, code di traffico sulla Salerno-Reggio Calabria: ragazzi giocano a palla tra le auto Cronaca 9 Agosto 2021 08:51 Di redazione 2'

Potrebbe ricordare una scena di “Benvenuti al Sud“, il film con Alessandro Siani e Claudio Bisio, che ironizza proprio sui luoghi comuni legati al Sud. Invece è accaduto sul serio, un gruppo di giovani si è messo a giocare a palla tra le auto che bloccavano la Salerno-Reggio Calabria.

Ragazzi giocano a palla sulla Salerno-Reggio

Proprio come nel film, l’autostrada era completamente paralizzata, anche a causa dei numerosi spostamenti in questo periodo estivo. Così alcuni ragazzi, annoiati di aspettare nelle loro auto, hanno preso un pallone e hanno iniziato a palleggiare tra le auto. Il video è stato condiviso su Tik Tok, ricevendo in poco tempo moltissime condivisioni.

Tanti anche i commenti da parte di chi ha ironizzato sulla situazione, molti i confronti con “Benvenuti al Sud”. “Mancano solo gli ombrelloni e poi è tale e quale”, questo uno dei commenti. Nel filmato si vede anche un signore passeggiare tra le auto, un modo per sgranchirsi le gambe dopo tante ore di traffico. La versione amatoriale del film con Bisio e Siani ha divertito gli utenti, la dimostrazione che sull’A2 se ne possono vedere di tutti i colori.

Il video dei ragazzi che giocano a palla sulla Salerno-Reggio