Incendio sul Vesuvio, le fiamme fanno paura: evacuate due case a Torre del Greco Incendio sul Vesuvio. Le fiamme hanno investito una vasta zona del vulcano diverse territori abitati di alcune cittadine limitrofe

Il caldo e chissà se l’azione di qualche piromane ha causato un grave incendio a Torre del Greco (località vesuviana in provincia di Napoli). Le fiamme hanno avuto origine in alcune sterpaglie che si trovavano in via Ruggiero. Immediatamente è scattato l’allarme.

Considerata la vicinanza sia di parti erbose e boscose che di case e abitazioni, sul posto sono giunti soccorsi e forze dell’ordine. Vigili del fuoco, Carabinieri, Protezione civile e Polizia municipale. Secondo quanto riportato da Il Mattino, sono state evacuate già due palazzine.

Incendio sul Vesuvio

L’Ente parco del vesuvio ha attivato tutti i canali e le procedure di sicurezza. Se la situazione dovesse aggravarsi saranno chiamati a intervenire anche i mezzi aerei. Purtroppo d’estate sono tanti i roghi e gli incendi che colpiscono la regione. Ma fatti del genere stanno accadendo in tutta Italia e diversi paesi esteri (in particolare Grecia e Turchia).