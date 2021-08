0 Facebook Vincenzo De Luca in diretta: “Rendere obbligatorio il vaccino. Vi prego non perdete la testa” Cronaca 6 Agosto 2021 15:44 Di redazione 2'

Vincenzo De Luca nella sua consuetudinaria diretta del venerdì ha ribadito ancora l’importanza di vaccinarsi, spiegando di essere favorevole a rendere obbligatoria questa misura anti-Covid 19.

Vincenzo De Luca a favore del vaccino obbligatorio

“Prendiamoci queste due settimane e dopo credo misure importante. E credo che sia sbagliato prendere mezze misure che allungheranno all’infinito stagione del Covid. Non avrei dubbi su una decisione nazionale, rendere obbligatoria vaccinazione. E’ complicata, c’e’ problema di controlli. Ma se vogliamo uscire dobbiamo prendere decisioni impegnative. Ho riflettuto sul dibattito sulla green card. Sul fatto che intacchi la liberta’ dei cittadini. La cosa che mi colpisce e sconcerta e’: noi siamo in un Paese in cui per legge e’ obbligatorio somministrare ai bambini 0-16 anni dieci vaccini. Poi parliamo di obbligo di vaccinazione per fasce eta’ superiore, si tocca la liberta’. Mi pare sconcertante”, queste le parole del governatore campano.

Aumentano i contagi in Campania

De Luca ha poi fatto il punto sulla situazione dei contagi, spiegando che anche in Campania sono in risalita. Poi ha voluto chiarire qual è la differenza tra chi si vaccina e chi non qualora risultasse positivo al Covid: “In Campania siamo oggi a 526 positivi. Fra i positivi ci sono anche cittadini gia’ vaccinati con una dose ma anche immunizzati. Quale e’ la differenza tra chi si e’ vaccinato e chi no? Se positivo e’ vaccinato, e’ asintomatico in 9 casi su dieci, l’altro ha lievi sintomi e forme lievi. Chi non si e’ fatto il vaccino va in ospedale quasi sempre e in terapia intensiva e rischia il decesso. Percio’ e’ doppiamente irresponsabile chi fa retroguardia su green pass”.

Il governatore campano ha poi voluto concludere la diretta facendo un appello ai cittadini campani: “Vi prego di non perdere la testa a Ferragosto, vi prego di indossare la mascherina, vi prego di essere responsabili per i vostri figli e di capire che piu’ siamo responsabili e prima finisce questo calvario”.

La diretta di Vincenzo De Luca di venerdì 6 agosto