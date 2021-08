0 Facebook In gravi condizioni dopo l’incidente, poi il miracolo: Saverio torna a camminare. “Fratello mio ti amo” Saverio torna a camminare dopo l'incidente. Il giovane vittima di un terribile sinistro avvenuto a Varcaturo. Tutta Mugnano è con lui Cronaca 6 Agosto 2021 15:27 Di redazione 2'

L’intera comunità è stata in ansia per giorni. Ora Mugnano, località in provincia di Napoli, può festeggiare. Il giovane Saverio, vittima di un grave incidente avvenuto a Varcaturo, sta bene.

Le sue gravi condizioni hanno fatto pensare al peggio. Ma il triste epilogo è stato sventato. Fede, preghiere e tanta speranza hanno aiutato e supportato il giovane nella sua battaglia per la vita. Un plauso anche ai medici che l’hanno curato,

Saverio torna a camminare dopo l’incidente

Tanti i messaggi di affetto e sostegno per il 16enne e la sua famiglia: “Siamo uniti nella preghiera per sostenere Saverio e la sua famiglia in questo terribile momento. Siamo certi che il ragazzo se la caverà“.

Saverio torna a camminare dopo l’incidente: le parole del fratello

“Fratello mio, ti scrivo per farti sapere quanto ti amo. Mi stai facendo vivere giorni di incubo, che non riesco più a sopportare. Ma io so che sei un leone, ed io ti aspetto fuori perché abbiamo ancora tano da fare. Io ho 27 anni, tu invece 15. Io non mi nascondo, mi sentivo protetto perché ti vedevo uomo ed ero fiero di te, cuore mio. Non darmi nessuna delusione e mi raccomando, non far mettere paura a nostra mamma. Ti stiamo aspettando“.