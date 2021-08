0 Facebook Dai Quartieri Spagnoli all’Olimpiade, chi è Marco Di Costanzo: “Fiero di portare Napoli nel Mondo” Chi è Marco Di Costanzo. Ha vinto 'per caso' la medaglia di bronzo a Tokio dopo aver sostituito un compagno di squadra positivo al covid Sport 6 Agosto 2021 12:19 Di Andrea Aversa 2'

Chissà se quel 9 giugno di 29 anni fa Marco Di Costanzo avrebbe mai immaginato di essere accolto a casa propria come un eroe. Eppure è successo, merito della medaglia di bronzo conquistata nel canottaggio alle Olimpiadi di Tokyo.

Grazie all’iniziativa di Massimo Nota ‘o Boxer, ex pugile e titolare di una tabaccheria nel cuore dei Quartieri Spagnoli, Di Costanzo è riuscito a riabbracciare la sua gente, i suoi amici. Ieri sera piazzetta Rosario di Palazzo era vestita a festa per l’evento.

“Marco campione, vanto e onore“, recitava uno striscione posto sulla chiesa di Sant’Anna. Ed è stato proprio così. Di Costanzo da vero campione si è fatto trovare pronto al momento giusto. Quando un suo compagno di squadra è risultato positivo al coronavirus, il 29enne napoletano l’ha sostituito facendo il bis sul podio dopo Rio 2016.

Chi è Marco Di Costanzo

Una grande soddisfazione per chi è nato e cresciuto su questi vicoli. Zone spesso in difficile equilibrio tra il bello e il brutto di Napoli, eppure sempre polmone pulsante della città. Di Costanzo ha mosso i primi passi al Circolo Canottieri Napoli.

E lui le sue origini non le ha mai dimenticate. Anzi le ha difese e rivendicate: “Per me è un onore essere qui – ha detto l’atleta -. Vi ringrazio per l’affetto. Sono fiero e orgoglioso di portare Napoli nel mondo. Soprattutto sono felice di essere nato ai Quartieri Spagnoli. Molte volte si parla di alcuni posti senza conoscerli dando giudizi affrettati e sbagliati. Questo mi ha sempre dato fastidio, ecco perché faccio e farò di tutto per difendere queste strade“.

A Di Costanzo è stata donata una targa. L’occasione ha permesso a Nota di ricordare il suo progetto con finalità sociali per i ragazzi del quartiere: “Stiamo lottando ogni giorno anche con le istituzioni per donare ai nostri giovani una palestra. Un luogo dove possano imparare i valori dello sport e allontanarsi dai guai che porta la strada“.

