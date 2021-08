0 Facebook Si tuffa in mare per salvare i suoi figli, papà Massimo non ce l’ha fatta: “Ha dato la vita per loro” Papà si tuffa in mare per salvare i suoi figli e muore a Ladispoli. L'uomo 64 anni ha dato la vita per i bimbi di 9 e 7 anni Cronaca 6 Agosto 2021 13:33 Di redazione 1'

Ha visto i suoi bambini in difficoltà e non ci ha pensato due volte. I piccoli, rispettivamente di nove e sette anni, erano in balia delle onde. La corrente era molto forte, così Massimo Armeni, 64 anni, si è gettato in mare.

Purtroppo per lui le cose non sono andate nel verso giusto. Il papà-eroe è riuscito a salvare la vita dei suoi figli ma ha sacrificato la sua. Il 64enne è infatti deceduto. La tragedia è avvenuta sopra una spiaggia di Ladispoli.

I piccoli sono stati trasportati presso l’ospedale Gemelli di Roma in l’elicottero, entrambi non sarebbero in pericolo di vita. Papà Massimo, invece, è deceduto sul colpo. Tantissimi i messaggi di affetto e cordoglio nei suoi confronti.