Che Anna Tatangelo non abbia preso bene il fatto che Gigi D’Alessio diventerà padre per la quinta volta è ormai cosa nota. A rivelare l’indiscrezione è stato il settimanale Chi, secondo cui la cantante sarebbe stata l’ultima a sapere cosa stesse accadendo al suo ex. Ma a far indispettire lady Tata ci sarebbe la scelta di Gigi di vivere a Napoli con Denise Esposito.

La frecciatina di Anna Tatangelo

Sembrerebbe, infatti, che la Tatangelo abbia più volte chiesto a D’Alessio di vivere a Napoli, ma lui si sarebbe sempre rifiutato. Invece adesso con la giovane Denise pare che abbia preso una casa proprio nel capoluogo campano, nel quartiere residenziale di Posillipo. Cosa questa che non sarebbe affatto piaciuta alla Tatangelo. La cantante non ha rilasciato, per ora, alcuna dichiarazione diretta sulla vicenda. Si sarebbe limitata a qualche velata frecciatina sui social.

In una delle sue ultime storie ha condiviso il post di una follower in cui era stata taggata, nell’immagine c’è la scritta di una cover di un cellulare in cui si legge: “Quando la persona è niente, l’offesa è zero”, una frase probabilmente data come risposta dalla stessa Tatangelo quando apre le domande ai fan. La cantante, condividendo il messaggio, non solo ha ribadito il suo pensiero ma con questo tempismo potrebbe proprio essere riferito al suo ex.