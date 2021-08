0 Facebook Messi lascia il Barcellona, il campione non rinnoverà il contratto: la nota ufficiale del club Messi lascia il Barcellona. Il campione argentino lascerà il club spagnolo. La comunicazione ufficiale della società blaugrana Sport 5 Agosto 2021 20:29 Di redazione 1'

Lione Messi non restera’ al Barcellona. Lo ha ufficializzato il club confermando che la trattativa per il rinnovo e’ saltata “per ostacoli finanziari e strutturali (regolamenti della Liga spagnola)”.

Messi lascia il Barcellona

“Nonostante il Barcellona e Lionel Messi avessero raggiunto un accordo e la chiara intenzione di entrambe le parti di firmare un nuovo contratto oggi, questo non puo’ accadere per ostacoli finanziari e strutturali (regole della Liga spagnola”), ha dichiarato il Barcellona in una nota ufficiale.

“Come risultato di questa situazione – si legge ancora – Messi non restera’ nel Barcellona. Entrambe le parti si rammaricano profondamente che alla fine i desideri del calciatore e del club non possano essere esauditi. Il Barcellona esprime dal profondo del cuore la sua gratitudine al calciatore per il suo contributo per l’espansione del club e gli augura tutto il meglio per il suo futuro nella vita personale e professionale”.