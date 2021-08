0 Facebook “Io vivo come te” libro di Gennaro Calvano Libri 5 Agosto 2021 17:26 Di Amedeo Palumbo 1'

Il Famoso blogger de “Le viscere di Napoli” Gennaro Calvano, alla sua prima esperienza editoriale, racconta attraverso il suo romanzo la storia di Gino, Bruno e Alessandro che sono i protagonisti di questo racconto.

Ambientato in una Napoli meravigliosa e da scoprire, gli studenti fuorisede, protagonisti del racconto, riescono a familiarizzare con la gente del posto, sentendosi parte della comunità napoletana come fosse una grande famiglia.

L’autore ci racconta attraverso gli occhi dei personaggi del romanzo, incontri e scoperte che li porteranno a una maturità insolita per la loro giovane età. Il primo anno, tra alti e bassi, li vedrà impegnati in tante avventure, ma un giorno un evento inatteso si insinuerà in modo irreversibile nella vita di uno di loro e la stravolgerà per sempre.

Il libro può essere acquistato nelle librerie e sulle piattaforme di vendita on line (ibs, libreria universitaria, Feltrinelli, Mondadori, Hoepli, Amazon).