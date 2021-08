0 Facebook Morte Viviana e Gioele, Daniele Mondello: “Errori nella ricerca, fa male vedere che nessuno li ha aiutati” Cronaca 4 Agosto 2021 10:10 Di redazione 2'

Si è tenuta martedì 3 agosto una manifestazione a Venetico, in provincia di Messina, per ricordare Viviana Parisi e Gioele Mondello a un anno da quel giorno in cui le loro tracce si persero e successivamente ci furono i tragici ritrovamenti. Daniele Mondello dal palco continua a chiedere giustizia e verità per la morte della moglie e del figlio.

Torna a parlare Daniele Mondello

“Questa sera siamo qui per dire che vogliamo verità e giustizia perché quello che ha detto la Procura per noi non esiste. Sono molto felice che tanta gente mi sia vicino -afferma Mondello parlando con i giornalisti – Anche dai social ho ricevuto messaggi da tutta Italia. Dopo un periodo di chiusura sono entrato in studio e finalmente ci sono riuscito, ho fatto una melodia e pian piano ho creato il disco per Viviana e Gioele con un mio amico“, queste le parole di Daniele Mondello.

Il padre di Gioele ha poi rivolto una richiesta: “Chiedo alla procura di Patti che faccia fare degli esami ai nostri consulenti il dottore Lavorino e il medico Della Valle. S i tratta esami in 3D sul corpo di Viviana che possono aiutare a scoprire la verità”.

In un’intervista al Tg2 ha ribadito di non credere al suicidio della moglie: “Non ci sono impronte su quel traliccio”. Ma anche spiegato che ha detta sua ci sarebbero fatti troppi errori nelle ricerche. “La cosa più brutta è che non sai come sono morti”. Ma ad amareggiare Daniele Mondello ci sarebbe il fatto che nessuno si sia fermato per aiutare la moglie e il figlio. Al Tg2 è intervenuto anche il legale della famiglia che ha ribadito come per la Procura non si saprebbero le cause del decesso di Gioele.