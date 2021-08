0 Facebook Imprevisto per Aurora Ramazzotti a Ibiza: “Non capivo perché mi rodesse più del solito” Spettacolo 4 Agosto 2021 17:47 Di redazione 1'

Aurora Ramazzotti si sta godendo la vacanza a Ibiza con le amiche. La figlia di Eros e Michelle Hunziker ha iniziato a documentare il suo viaggio dalla partenza e già in aeroporto aveva raccontato l’imprevisto che era capitato a lei e agli altri passeggeri dell’aereo.

Le vacanze di Aurora Ramazzotti a Ibiza

Adesso dalla spiaggia si è divertita a condividere diverse storie in cui ironizzava sul fatto che si sentisse più nervosa del solito e poi avrebbe capito il motivo: “Terzo giorno di vacanza, tutto meraviglioso, ma non capivo come mai negli ultimi giorni mi rodesse sempre il c*** più del solito. Oggi l’ho capito, mi sono venute le mestruazioni con sette giorni di anticipo. Grazie, a posto”.

Aurora da sempre è molto attiva sui social network, i suoi post sono diventati spesso virali anche perché sensibilizzavano su tematiche importanti alle giovani donne. E adesso si è divertita a scherzare sul ciclo mestruale, raccontando ai suoi followers come sta vivendo le sue giornate in vacanza.