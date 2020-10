0 Facebook Orrore a Casoria, ragazzo prende a calci un gattino poi pubblica il video: l’ira sui social Cronaca 15 Ottobre 2020 16:50 Di redazione 2'

Un gesto d’immotivata violenza nei confronti di un piccolo gatto indifeso. Questo è quanto si vede in un video postato su TikTok, che in poche ore ha fatto il giro dei social. Il filmato è stato girato a Casoria, in provincia di Napoli, e mostra un ragazzino, in compagnia di alcuni amici, dare un calcio a un povero gattino. Le immagine sono state girate da uno dei minori presenti e poi sono state condivise pubblicamente.

Nel video si vede l’animale colpito violentemente, che fa un volo incredibile per poi finire a terra, visibilmente sofferente. Tra i tanti che hanno condiviso il video sui social per denunciare l’accaduto anche il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. “Mi sono attivato subito per colpire l’autore di un tale gesto e avere notizie del povero animale. – scrive Borrelli sulla sua pagina Facebook – Dai grugniti che emettono i presenti è difficile capire qualcosa. Li stiamo braccando.”

Pare che il ragazzo sia stato già identificato e rischia grosso. Il reato di maltrattamento di animali è infatti punibile con la reclusione da 3 a 18 mesi o con una multa da 5.000 a 30.000 euro.