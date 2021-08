0 Facebook De Luca su visita a Capri di Jennifer Lopez: “La considero patrimonio dell’umanità” News 3 Agosto 2021 21:27 Di redazione 1'

Arriva nell’occasione della presentazione del Festival Internazionale di Capri “Il canto delle sirene” un commento di Vincenzo De Luca destinato a diventare virale, come avvenne per il lanciafiamme minacciato nel periodo del lokcdown.

Cosa ha detto Vincenzo De Luca di Jennifer Lopez

Vincenzo De Luca, commentando le visite ‘vip’ nei gioielli campani, ha fatto un apprezzamento su Jennifer Lopez. La cantante e attrice è stata in visita a Capri nell’ultimo weekend con il compagno ritrovato, Ben Affleck.

“Ieri è arrivato per una visita privata a Ravello il segretario delle Nazioni unite, non lo sa nessuno e non abbiamo voluto disturbarlo. A Capri abbiamo avuto belle presenze dal punto di vista dei siti del patrimonio dell’umanità: c’era Jennifer Lopez, che io considero parte del patrimonio dell’umanità, con un suo accompagnatore (Ben Affleck- ndr) dal mio punto di vista meno interessante”, queste le parole di De Luca. Pronti nuovi meme sul governatore campano? Staremo a vedere.