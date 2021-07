0 Facebook Cosa hanno fatto Jennifer Lopez e Ben Affleck a Napoli, svelato il motivo della tappa partenopea Spettacolo 31 Luglio 2021 10:19 Di redazione 2'

Lo yacht con a bordo Jennifer Lopez e Ben Affleck nella mattinata di venerdì ha fatto tappa a Napoli. La barca extra lusso utilizzata dalla coppia hollywoodiana dopo Capri e Positano ha ancorato nelle acque di Mergellina. In tanti speravano che i due fidanzati approdassero a terra per una passeggiata, ma fino all’ultimo c’è stato massimo riserbo sui loro programmi.

Cosa hanno fatto Jennifer Lopez e Ben Affleck a Napoli

Soltanto nel corso della mattinata è stato svelato il motivo della tappa napoletana. In tanti credevano che Jennifer Lopez e Ben Affleck avessero deciso di visitare Napoli, ma il motivo della sosta era un altro. Ben ha lasciato Jennifer, probabilmente per motivi di lavoro, e ha preso un aereo per partire. Il tender del mega yacht ha accompagnato l’attore al molo, dove ha preso un taxi per dirigersi all’aeroporto.

Al suo fianco, durante la breve navigazione, c’era Jennifer Lopez. Durante il tragitto fino al molo la coppia si è scambiata tenere effusioni. Probabilmente la cantante e attrice passerà ancora qualche giorno a bordo dello splendido yacht per poi ricongiungersi al suo bel fidanzato.

Il video dello yacht di Jennifer Lopez e Ben Affleck ancorato a Mergellina