0 Facebook Michele Siciliano non ce l’ha fatta, giovane centauro muore dopo più di un mese d’agonia Cronaca 2 Agosto 2021 13:47 Di redazione 2'

Dolore a Camposano per la morte di Michele Siciliano. Erano stati giorni di speranza quelli che hanno preceduto il decesso, il giovane di 30 anni aveva avuto un brutto incidente a bordo della sua moto sull’autostrada A30 più di un mese fa.

Michele Siciliano muore dopo 40 giorni di agonia

Le sue condizioni erano apparse subito disperate, troppo gravi le ferite riportate nella caduta. Michele era stato ricoverato in un primo momento all’ospedale Santa Maria la Pietà di Nola e poi era stato trasferito all’ospedale del Mare di Napoli. Sottoposto ad alcuni interventi chirurgici, purtroppo non ce l’ha fatta, è deceduto dopo quaranta giorni di agonia.

Nelle settimana precedenti alla sua morte, gli amici avevano iniziato un vero e proprio tam tam virtuale di preghiera. Ognuno aveva un pensiero per lui. Non appena si è appresa la notizia della morte di Michele Siciliano, quei messaggi di speranza si sono trasformati in parole di dolore. Io non ho foto da dedicarti perché ogni volta il parlare ci prendeva così tanto che l idea di farci una foto non ci sfiorava, non dimenticherò mai le passeggiate con il bestione, le volte che mi hai preso in giro ogni volta che andavo in palestra,gli sfotó dei vicini strambi con la musica a palla..questi Michele saranno i ricordi e i momenti più belli che porterò con me e che custodirò gelosamente… Ricordati che ho ancora un giro in moto promesso…Eri, sei e resterai una delle poche persone a cui ho voluto bene veramente hai lasciato un vuoto in tutti noi incolmabile”, queste e tante altre le parole in ricordo del giovane centauro.