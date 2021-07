0 Facebook Napoli, incidente in via Marina: scooter travolge pedone. La vittima è grave in ospedale Scooter travolge pedone in via Marina. È accaduto all'altezza del parcheggio Brin, all'interno della preferenziale. Anche l'automobilista è ricoverato Cronaca 28 Luglio 2021 16:42 Di Andrea Aversa 2'

Due le persone ferite, di cui una in modo grave. È questo il bilancio di un violento incidente accaduto questa mattina a Napoli, in via Marina, all’altezza del parcheggio Brin. Erano le 9.30, quando uno scooter ha travolto un pedone all’interno della corsia preferenziale.

La dinamica del sinistro sia ancora incerta. È molto probabile che il mezzo andasse ad alta velocità ed abbia investito il pedone, mentre quest’ultimo stava attraversando la strada. Probabilmente il centauro ha visto la vittima in ritardo e non è riuscito a frenare in tempo per evitarla.

L’impatto è stato terribile. Dalle foto pubblicate su Facebook dal Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, è possibile guardare lo scooter a terra e a pochi metri di distanza il pedone travolto.

Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenuti la Polizia Municipale (con una volante COT pronto intervento della Unità operativa Fuorigrotta) e i Carabinieri. Secondo quanto appreso da Vocedinapoli.it, la vittima – di origini straniere – è ricoverata in codice rosso presso l’Ospedale del Mare. Avrebbe riportato dei traumi molto gravi. Il centauro, che non è in pericolo di vita, è invece stato trasportato al Cto.