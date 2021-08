0 Facebook La lettera della cugina di Liberato Puca, il 16enne di Sant’Antimo ucciso dalla malattia La lettera della cugina di Liberato Puca. Il lutto che ha sconvolto l'intera comunità della località dell'area Nord in provincia di Napoli Cronaca 2 Agosto 2021 18:07 Di redazione 2'

Se n’è andato dopo aver combattuto come un vero guerriero. 16 anni, futuro promettente da calciatore e un sorriso indimenticabile. La scomparsa di Liberato Puca ha sconvolto tutta Sant’Antimo. Una malattia ne ha stroncato l’esistenza. Come riportato da Internapoli, i messaggi della cugina e dell’associazione sportiva nella quale militava.

La lettera della cugina di Liberato Puca

“Per me hai vinto tu, eri il mio guerriero ed ora sei diventato il mio angelo custode e scommetto che veglierai sempre su di me anche se già lo facevi, ho sempre cercato di esserti più vicina possibile così da farti sentire sempre più amato ma la verità è che eri tu che facevi stare bene me, anche solo con un sorriso o uno sguardo, mi facevi stare bene migliorandomi completamente le giornate. Credo che queste siano le cose che mi mancheranno di più..Ti amerò per sempre, sarai sempre al primo posto in tutto, te lo prometto“.

La lettera della cugina di Liberato Puca: il cordoglio dell’associazione sportiva GT10-Palla al centro

“Tutto il mondo della GT10-PALLA AL CENTRO si unisce all’enorme dolore della Famiglia Puca per la scomparsa prematura del nostro Liberato, capitano della categoria 2005. Una notizia che ci distrugge il cuore, un dolore troppo grande da sopportare. Hai combattuto come un Leone come hai sempre fatto anche sul prato verde, lascerai un vuoto incolmabile dentro tutti noi, ti ameremo per sempre e non ti dimenticheremo mai, ti porteremo per sempre dentro di noi in ogni singolo momento“.