0 Facebook Scafati, viene tradita e si vendica con un volantino: il traditore ‘appeso’ in tutta la città Cronaca 2 Agosto 2021 17:32 Di redazione 1'

È stata tradita e come ‘vendetta’ ha in pratica sputtanato il compagno traditore. È bastato un volantino affisso per tutta Scafati, località in provincia di Salerno, per dare soddisfazione ad una giovane ferita.

La ragazza ha attaccato per tutta la città questo cartello con sopra scritto: “Cercasi Luigi fidanzato con Valeria che vive zona Scafati. Voglio raccontargli e fargli vedere di come la sua fidanzata si diverte a distruggere anni di convivenza con una relazione clandestina“.

Ragazza tradita si rivolge al fidanzato dell’amante del suo compagno

Il messaggio, come riportato da Il Fatto Vesuviano, è stato ovviamente inviato al fidanzato dell’amante del proprio compagno. Insomma la vendetta non è più un piatto da servire freddo ma a quanto pare nel salernitano è diventato un volantino da affiggere.