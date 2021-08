0 Facebook Sant’Antimo piange Liberato Puca, promessa del calcio muore a soli 16 anni Cronaca 1 Agosto 2021 17:54 Di redazione 2'

Dolore questa domenica a Sant’Antimo, arriva dal comune in provincia di Napoli una notizia che ha sconvolto un’intera comunità. E’ morto Liberato Puca, ragazzo di 16 anni che da qualche tempo stava combattendo contro un brutto male.

Addio a Liberato Puca, portato via da un brutto male

Promessa del calcio, aveva un sogno che purtroppo non riuscirà mai a realizzare. Liberato non ce l’ha fatta, nonostante la tenacia e la grinta con le quali ha combattuto contro il nemico del secolo, si è spenta la sua esistenza.

Non appena la notizia della morte di Liberato si è diffusa nei vari gruppi social legati al territorio ha lasciato attonite le tante persone che conoscevano il ragazzo e la sua famiglia. Tantissimi i messaggi di cordoglio in ricordo di un giovane che avrebbe dovuto avere tutta la vita davanti. “Tutto il mondo della GT10-PALLA AL CENTRO si unisce all’enorme dolore della Famiglia Puca per la scomparsa prematura del nostro Liberato, capitano della categoria 2005. Una notizia che ci distrugge il cuore, un dolore troppo grande da sopportare. Hai combattuto come un Leone come hai sempre fatto anche sul prato verde, lascerai un vuoto incolmabile dentro tutti noi, ti ameremo per sempre e non ti dimenticheremo mai, ti porteremo per sempre dentro di noi in ogni singolo momento”, questo il commosso pensiero dell’associazione sportiva.