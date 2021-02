0 Facebook Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci non stanno insieme: l’imprenditore ha una nuova (bellissima) fiamma Spettacolo 26 Febbraio 2021 14:46 Di redazione 2'

Nessun ritorno di fiamma tra Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci. L’imprenditore pare aver perso la testa per Valentina Kolesnikova, la bellissima miss Russia Earth 2018. A lanciare il gossip è il settimanale Diva e donna, che parla di un incontro segreto tra i due a Montecarlo, dove vive Briatore.

Secondo quanto riportato dalla rivista Flavio Briatore e Valentina Kolesnikova si sarebbe incontrati poco tempo fa nel Principato di Monaco. Lei avrebbe soggiornato all’Hotel Hermitage e poi avrebbe pranzato con l’ex marito di Elisabetta Gregoraci al famoso ristorante Cipriani. Andando a spulciare il profilo Instagram di Valentina emergono scatti della vacanza a Montecarlo, ma la bellissima si mostra sempre da sola. I fan hanno però notato un selfie di Valentina in cui si mostra accanto a un’automobile di lusso nella cui didascalia la bella Kolesnikova ha citato la Formula 1. Un chiaro riferimento a Flavio Briatore che per anni è stato team manager del Gran Premio?

Chi è Valentina Kolesnikova?

Valentina Kolesnikova ha 30 anni, è nata in Russia e vive a Milano. Lavora come modella e attrice e tre anni fa ha vinto la fascia di Miss Russia Earth. Ha posato per Playboy e For Men. Briatore invece ha 70 anni e ha sempre frequentato donne molto più giovani. Anche l’ex moglie Elisabetta Gregoraci ha trent’anni di meno dell’ex marito.