0 Facebook Dramma a Torre del Greco, colta da malore mentre è in mare: muore una donna Cronaca 1 Agosto 2021 16:52 Di redazione 1'

Ancora una tragedia in spiaggia. Una donna di origini straniere e’ stata trovata priva di vita nelle acque antistanti il litorale di Torre del Greco. Quando sono arrivate le forze dell’ordine, per la donna, di all’incirca sessant’anni e probabilmente di nazionalità ucraina, non c’era piu’ nulla da fare.

Malore fatale in mare a Torre del Greco

Secondo una prima ricostruzione a stroncarla sarebbe stato un malore fatale che l’ha colta proprio quando era in mare. A notare che ci fosse qualcosa che non andava sono stati i tanti bagnanti che affollavano la spiaggia libera.

Sul posto sono giunti gli agenti del locale commissariato e gli uomini della Guardia di Finanza. Immediatamente e’ stata fatta arrivare un’ambulanza ma gli operatori del 118 non hanno fatto altro che constatare il decesso della donna.