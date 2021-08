0 Facebook Auto finisce fuori strada, muore ragazzo di 29 anni: addio a Luca Vettoretti Cronaca 1 Agosto 2021 17:14 Di redazione 1'

Ancora un incidente mortale sulle nostre strade. Nella notte tra sabato e domenica un ragazzo di 29 anni ha perso la vita schiantandosi con la sua automobile. Si chiamava Luca Vettoretti ed era originario di Valdobbiadene.

L’incidente è avvenuto intorno alle 4 di notte lungo la strada che unisce Pederobba a Possagno, a Treviso. Il ventinovenne, per dinamiche che sono ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua auto, che è uscita fuori strada, finendo nel piazzale dell’azienda Teeg Elettrompre. Nell’impatto Luca è sbalzato fuori dall’abitacolo. Un’automobilista che ha assistito all’incidente, ha immediatamente allertato i soccorsi.

Ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Troppo gravi i traumi riportati dell’impatto, purtroppo per Luca non c’è stato nulla da fare. Dolore nel mondo dello sport, la vittima era un ex centrocampista della Valdosport. Non appena la notizia della sua tragica morte si è diffusa sono comparsi tantissimi messaggi di cordoglio in suo ricordo, descritto da tutti come un ragazzo d’oro e pieno di vita.