Mondragone piange Emilio Ruta, giovane padre di 44 anni: lascia una moglie e due figli Cronaca 31 Luglio 2021

Dolore a Mondragone per la morte di Emilio Ruta. Giovane padre di famiglia, aveva solo 44 anni, lascia la moglie e due figli. La notizia del suo decesso è iniziata a circolare nei vari gruppi social legati al territorio.

Addio all’autista Emilio Ruta

Emilio era un autista del Atc – Azienda Trasporti Campania – e purtroppo aveva contratto tempo fa il Coronavirus. Ricoverato in seguito a un aggravamento delle sue condizioni, purtroppo non ce l’ha fatta. La famiglia aveva sperato che potesse recuperarsi, ma non ha vinto questa difficile battaglia.

Non appena la notizia della morte di Emilio Ruta si è diffusa sono comparsi moltissimi messaggi in suo ricordo. Tutti lo descrivono come un grande lavoratore, un padre e marito amorevole che aveva tanta voglia di vivere. “Un altro caro amico che questo maledetto Covid si è portato via: Emilio Ruta. Ricordo di lui in particolare quanto mi sfottesse sul lavoro quando mi incontrava…era un continuo sfrocolearmi ma lo sapeva fare! Un vero rompipalle, ma di quelli senza interruzione, ma a me piaceva così. Era molto ironico ed autoironico. Sapere oggi della sua dipartita su fb mi ha fatto venire un nodo alla gola e allo stesso tempo mi ha riportato alla mente l’ultima volta che l’ho incontrato e delle risate che ci siamo fatti su di una cerimonia. Ti ricorderò così amico mio. Possa riposare in pace dove sei ora, lontano da tutte le cattiverie e specialmente da quelli che ancora negano la potenza di questo maledetto virus”, queste e tante altre le parole per il 44enne.