Botti sotto casa della sposa, la 'batteria' impazzisce e prende fuoco: la fuga degli invitati I fuochi d'artificio al matrimonio fanno fuggire gli invitati. Ma i parenti degli sposi hanno smentito. Sui social il video delle polemiche Cronaca 30 Luglio 2021

Non ci sono stati danni a cose o persone ma ci è mancato poco. L’ennesimo video girato e pubblicato su TikTok ha scatenato le polemiche. Siamo in provincia di Napoli, la scena è quella di un matrimonio: protagonista la sposa.

Nelle immagini è stato mostrato il momento in cui la donna è uscita di casa. Ad accompagnarla verso l’automobile che l’avrebbe condotta in chiesa, il papà. Ad attenderla amici e parenti pronti a festeggiare e ad applaudire.

I fuochi d’artificio al matrimonio fanno fuggire gli invitati

Qualcuno, però, ha pensato bene di disporre una batteria di fuochi artificiali in strada. All’uscita della sposa è stato dato il via allo show. Ma qualcosa è andato storto, la batteria si è incendiata e i botti hanno iniziato ad andare in più direzioni.

Questo ha causato un fuggi fuggi generale dei presenti. Insomma, amici e invitati che hanno iniziato a scappare per non farsi male. La famiglia della sposa ha però smentito il tutto: “Si tratta di fuochi legali, abbiamo girato il video per esorcizzare il momento che si era creato e per sdrammatizzare“.

I fuochi d’artificio al matrimonio fanno fuggire gli invitati: il post e il video pubblicati dal Consigliere Borrelli