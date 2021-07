0 Facebook Addio a Beatrice Caputo, la 17enne stroncata dalla malattia: il cordoglio del Sindaco Nuzzo Cronaca 30 Luglio 2021 16:18 Di redazione 3'

Una triste notizia ha sconvolto l’intera comunità di Caselle in Pittari, piccola località in provincia di Salerno. La giovanissima Beatrice Caputo è deceduto. L’adolescente è stata uccisa dalla malattia.

Tanti i messaggi d’affetto per lei. Chi l’ha conosciuta l’ha ricordata come un ‘angelo prezioso dal sorriso indimenticabile‘. Tutta la cittadina si è stretta intorno alla famiglia Caputo. Di seguito il sentito cordoglio del Sindaco Giampiero Nuzzo.

IL PENSIERO DEL SINDACO DI CASELLE IN PITTARI SULLA PREMATURA SCOMPARSA DELLA CARA GIOVANE BEATRICE

Questi sono giorni tristissimi e di immenso dolore per la nostra Comunità per la grave perdita che ci ha colpiti. Per Te, Beatrice, si possono usare le parole più belle perché le meriti tutte e nessuna sarebbe esagerata per descrivere e rappresentare tutto ciò che di unico e prezioso è racchiuso dentro di te. Io dico semplicemente che sei la figlia che tutti i genitori vorrebbero avere, la sorella, la nipote, la cugina che tutti i nonni, gli zii e i cugini vorrebbero, l’amica del cuore e la compagna di scuola ideale, la persona speciale che tutti vorrebbero conoscere nella propria vita. Quanti ricordi ci hai lasciato, frammenti preziosi che ti faranno essere sempre presente nei nostri pensieri.

Nella tua breve esistenza hai conosciuto la sofferenza nelle sue forme più atroci. Hai passato più tempo a lottare contro le avversità che un destino crudele ti aveva riservato piuttosto che a vivere una vita spensierata come quella di tutti i bambini e i ragazzi della tua età. Ma nella sofferenza , affrontata sempre con dignità e piglio combattivo e mai arrendevole, hai dimostrato, con il tuo indimenticabile sorriso che mai hai perso, di non essere come gli altri ragazzi. Come se avessi qualcosa di particolare e di speciale, qualcosa che ti rendesse diversa da tutti.

Ed è questo che mi fa pensare che tu non appartieni a questa vita terrena perché appartieni ad un mondo migliore. Ecco perché io sono sicuro che ora il coro degli Angeli si arricchirà di una delle sue voci più belle: la tua! Proteggici e veglia da lassù per tutti quanti noi, ci mancherai tanto ogni giorno ed ogni giorno dobbiamo fare in modo di perpetuare il tuo ricordo perché nessuno ti potrà mai dimenticare per come e quanto sei appartenuta un poco a chi ha avuto la fortuna di conoscerti e frequentarti. Oggi tutti quanti ci chiamiamo Donato e Marilena, i tuoi splendidi genitori, e siamo orgogliosi di avere una figlia stupenda ed unica di nome Beatrice. Ciao piccola, grande, unica, preziosa, cara Beatrice.

È morta Beatrice Caputo: è lutto cittadino

IL SINDACO DOTT. GIAMPIERO NUZZO HA PROCLAMATO IL LUTTO CITTADINO PER LA GIORNATA DEL 30 LUGLIO 2021. Il Sindaco di Caselle in Pittari, a seguito della prematura scomparsa della giovane BEATRICE CAPUTO, facendosi interprete del sentimento di tutta la Comunità, con propria ordinanza ha proclamato il LUTTO CITTADINO per il GIORNO 30 LUGLIO 2021.