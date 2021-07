0 Facebook Lutto nel Napoletano, si spegne il giovane Gabriele: aveva 30 anni, i messaggi di addio Cronaca 30 Luglio 2021 15:50 Di redazione 1'

Terribile lutto nel comune di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Perde la vita Gabriele Di Nardo, 30 anni, originario di Mugnano, residente nel popoloso comune campano.

Giugliano in lutto: è morto Gabriele Di Nardo: i messaggi

Come riporta Teleclubitalia.it, non si conoscono ancora le cause del decesso, ma pare che il ragazzo stesse molto male negli ultimi tempi. Molto amato dagli amici, appena appresa la morte di Gabriele, si sono tutti fiondati sul profilo Facebook del giovane.

“Sono sicuro che sei nelle braccia della persona che più amavi. Riposa in pace amico mio”, scrive un amico sul social network.