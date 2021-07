0 Facebook Belen Rodriguez lancia la linea di cappotti, il prezzo sorprende i fan: “Finalmente” Spettacolo 29 Luglio 2021 14:38 Di redazione 1'

Belen Rodriguez ha lanciato la linea di cappotti. La showgirl argentina ha dato vita Hinnominate, il marchio street couture firmato con i fratelli Cecilia e Jeremias. La linea di capi minimal ed estremamente comodi nasce dalla co-lab tra Dream Project Spa e i Rodriguez. Un periodo felicissimo per la modella che ha dato alla luce lo scorso 12 luglio la piccola Luna Marì, figlia del compagno, Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez lancia Hinnominate: il sito va in Crash

Poco dopo l’annuncio di Belen, il sito ufficiale del brand è andato in crash per i troppi accessi. La showgirl ha spiegato nelle stories di Instagram: “Stiamo rimettendo a posto il sito per i troppi accessi. Orgogliosi di un progetto nato dall’amore”.

Quanto costano i capi d’abbigliamento di Belen Rodriguez? Il prezzo di Hinnominate

Il profilo Instagram di Hinnominate ha già oltre 47mila follower. Gli utenti sono felicissimi: “Finalmente dei capi abbordabili”. I prezzi? Un cappotto over costa 279 euro, mentre quello una felpa 89 euro.