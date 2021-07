0 Facebook Belen Rodriguez imprenditrice inarrestabile, apre un nuovo ufficio a Milano Spettacolo 25 Luglio 2021 10:54 Di redazione 1'

Belen Rodriguez apre un ufficio a Milano. La show girl da tempo è diventata anche una imprenditrice, oltre ad avere diverse linee di abbigliamento sue, è testimonial di moltissimi prodotti.

L’ufficio di Belen Rodriguez a Milano

Nonostante abbia partorito da appena due settimane, è subito tornata a lavoro. Durante le riprese di Tu si Que Vales ha però accusato un malore ed è stato necessario interrompere la registrazione. Qualche giorno fa Belen Rodriguez ha condiviso su Instagram le immagini del suo ufficio a Milano.

Non ha chiarito cosa farà, per ora ha presentato l’ufficio che sembra essere molto spazioso. Per l’arredo ha scelto linee moderne dal design minimal. Sarà da lì, dunque, che la show girl gestirà i suoi ‘affari’.

Le immagini dell’ufficio di Belen