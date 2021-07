0 Facebook Lutto a Villa Literno, addio a Rosa Rovescio: morta dopo la puntura di un’ape È morta Rosa Rovescio punta da un'ape. L'intera comunità dell'agro aversano è rimasta sconvolta dalla triste notizia: la vittima aveva 44 anni Cronaca 29 Luglio 2021 14:01 Di redazione 1'

La notizia ha distrutto l’intera comunità di Villa Literno. La provincia di Caserta, nello specifico dell’agro aversano, si sono unite nel dolore per la scomparsa di Rosa Rovescio, 44enne e madre di due ragazze.

La donna, secondo quanto riportato da Teleclub, sarebbe stata punta da un’ape. E proprio questa sarebbe stata la causa del decesso. Un possibile e violento shock anafilattico che non le avrebbe dato scampo.

È morta Rosa Rovescio punta da un’ape

Quando Rosa non si è sentita improvvisamente bene, è immediatamente scattato l’allarme. I familiari hanno chiamato i soccorsi. I sanitari del 118 sono intervenuti immediatamente ma per la 44enne non c’è stato nulla da fare.

Rosa era già deceduta al loro arrivo. Tanti i messaggi d’affetto per lei: “Mi hai spezzato il cuore“, “Commossi, partecipiamo al grande dolore che ha colpito la famiglia Rovescio Ruffo per la prematura dipartita della sig.ra Rosa“, “Non ho parole“.