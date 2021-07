0 Facebook Temptation Island 2021, Manuela picchia Stefano: la frase che ha scatenato l’ira Spettacolo 28 Luglio 2021 08:16 Di redazione 2'

Durante il falò di confronto dell’ultima puntata di Temptation Island 2021, tra Manuela e Stefano, una frase ha scatenato l’aggressione da parte della ragazza. Cosa è accaduto? Cosa ha detto Stefano di così assurdo? Manuela, ferita dal suo compagno per essere stata tradita più volte, nel programma si è avvicinata al single Luciano Punzo, fino a baciarlo. Stessa cosa accaduta a Stefano con la single Federica.

Temptation Island 2021, Manuela aggredisce Stefano: la frase che ha scatenato lo schiaffo

Tra le varie cose che Stefano continuava a utilizzare per insultare la fidanzata, sia durante il programma che durante il falò, c’è qualcosa che alla bella pugliese proprio non è andato giù. Mentre la 30enne parlava della storia con Luciano, qualcosa è andato storto :”Io non mi pento di quello che ho fatto. Mi hai sempre tradita e io ti ho perdonato, perché il perdono non si nega a nessuno. Per dimenticare ci vuole un uomo accanto, non uno come te”.

Temptation Island 2021, Manuela aggredisce Stefano: Filippo Bisciglia interviene

La lite è proseguita fino al culmine, quando Stefano non ha parlato del suo naso rifatto, cosa per la quale Manuela è letteralmente impazzita, scagliandosi contro Stefano e prendendolo a schiaffi. La cosa ha costretto Filippo Bisciglia a intervenire per dividerli e chiedere a Manuela di smetterla. “Sei un porco, un maiale”, le ha urlato lei.