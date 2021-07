0 Facebook Maxi incendio sulla collina di Casertavecchia: vigili del fuoco e canadair Cronaca 28 Luglio 2021 22:27 Di redazione 1'

Un terribile incendio sta bruciando in queste ore sulla collina nei pressi di Casertavecchia, borgo medievale della provincia di Caserta. Le fiamme si stanno diffondendo ai comuni limitrofi. Sono in azione sul posto i Vigili del Fuoco.

Sul posto stanno arrivando anche i canadair per spegnere le fiamme dall’alto. Il vento sta facendo dilagare il rogo. Come riporta Fanpage, il vento ha spinto le fiamme su piante e arbusti che si trovano sul lato della montagna e che sono stati rapidamente avvolti dal fuoco.