Vergogna al matrimonio: sposo mostra il video in cui la moglie lo tradisce con il cognato News 26 Luglio 2021

Una storia davvero assurda ha sconvolto tutti. Le immagini del video stanno facendo il giro del web e sono quelle che riportano un tradimento in diretta a un matrimonio. Non uno qualsiasi bensì quello di una sposa ai danni del marito, il quale ha deciso di pubblicare e far vedere a tutti proprio durante le nozze.

Sposo mostra video del tradimento della sposa durante il matrimonio

La storia assurda proviene dalla Cina, in particolare da Fujian. Lo sposo ha deciso di vendicarsi della sua mogliettina facendo vedere a tutti gli invitati il video del tradimento, proprio durante le nozze. Insieme alla donna tra l’altro il cognato.

Nel video, che all’inizio sembra normale, si vede la coppia camminare lungo un corridoio per poi raggiungere un palco. A un certo punto però parte un filmato a luci rosse: cinque minuti che ritraggono la sposa infedele a letto con il marito della sorella incinta.

Le immagini del tradimento della sposa in chat

La sposa ha così lanciato il bouquet sullo sposo e prontamente sono intervenuti familiari ed amici per separarli. La scoperta sarebbe avvenuta perché il marito aveva installato videocamere di sicurezza e aveva quindi trovato la sorpresa. I filmati sono stati rimossi dalla piattaforma social media cinese Weibo, ma continuano invece a circolare su Twitter e sull’app di messaggistica WeChat. C’è dubbio però sul fatto che possa essere una trovata pubblicitaria.