0 Facebook Lo schianto in moto, poi il dramma. Silvio non ce l’ha fatta: “Non è giusto” È morto Silvio Moccia. È lutto ad Afragola dopo la scomparsa del giovane. Tanti i messaggi d'affetto per lui e la sua famiglia Cronaca 26 Luglio 2021 16:32 Di redazione 1'

Un grave incidente in motocicletta. Uno schianto terribile che lo ha costretto al ricovero in ospedale. La battaglia per sopravvivere e poi il triste epilogo. Silvio Moccia non ce l’ha fatta ed è tragedia ad Afragola.

Nella cittadina dell’area Nord in provincia di Napoli si piange per il decesso del giovane. A soli 17 anni la sua vita è stata stroncata. Il dolore ha colpito l’intera comunità che si è stretta intorno alla sua famiglia.

È morto Silvio Moccia

Tantissimi i messaggi d’affetto per Silvio: “Non ci posso credere,la vita è così ingiusta ti conoscevo sei sempre stato un ragazzo così divertente, solare. Avevi sempre il sorriso stampato in faccia, non doveva andare cosi. Ci hai distrutto ‘o silv. Gigante buono e chi ti dimentica mancherai tantissimo“.

“Una telefonata bruttissima. Silvio fai buon viaggio mi raccomando. Dai tanta forza ai tuoi familiari ci manchi. Sarai l’angelo più bello del paradiso”; “Ho ricevuto una telefonata bruttissima. Non ho parole, sono scioccato. Silvio, buon viaggio. Mi raccomando, dai tanta forza ai tuoi familiari“.