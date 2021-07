0 Facebook Belen Rodriguez, prima foto di famiglia con Luna Marì e Antonino Spinalbese Spettacolo 26 Luglio 2021 15:28 Di redazione 2'

Belen Rodriguez ha partorito la piccola Luna Marì lo scorso 12 luglio ma subito su di lei si sono scagliati i sostenitori delle polemiche. La showgirl infatti è tornata a lavorare e ad allenarsi ad una settimana dal parto e in molti non hanno accettato questa sua decisione. L’argentina non ha voluto alimentare polemiche e ha risposto oggi pubblicando la prima foto di famiglia.

Belen Rodriguez pubblica la prima foto di famiglia con Antonino e Luna Marì

La conduttrice di Tu sì que vales ha pubblicato una tenerissima foto con Antonino Spinalbese, padre della neonata Luna Marì. Pochi giorni prima, proprio il ritorno a lavoro con tanto di bambina a seguito, ha scatenato i commenti da parte dei follower, alcuni molto critici nel dire la loro sulla scelta di onorare gli impegni lavorativi a pochi giorni dal parto.

Risponde Veronica Cozzani, la mamma di Belen Rodriguez

A rispondere mamma Veronica Cozzani che non ha avuto mezzi termini per replicare duramente all’autrice di un’osservazione poco gradita e rivolta alla figlia neomamma.”Buongiorno a tutti! Mamma che sonno” ha scritto Belen sotto l’ultimo post. La mamma dell’argentina ha così commentato:”Hai tanto desiderato questa bambina, un periodo di pausa te lo potevi anche prendere, no?”. Pronta la replica piccata della signora Rodriguez: “Prendilo tu, che problemi hai? È un tuo problema”, ha risposto la donna, ottenendo il plauso di tantissimi followers.