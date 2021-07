0 Facebook Incidente a Ercolano, uomo cade dallo scooter e muore Cronaca 26 Luglio 2021 19:46 Di redazione 1'

Altro drammatico incidente a Ercolano, in provincia di Napoli. Un uomo di 54 anni è morto dopo esser caduto dallo scooter.

Incidente a Ercolano, uomo muore all’Ospedale del Mare

La vittima era a bordo di un Beverly 250 stava percorrendo via Benedetto Cozzolino in direzione di Torre del Greco quando, per motivi da accertare, è finito al suolo. Trasportato all’Ospedale del Mare di Napoli, dopo poco è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Sul posto sono giunti gli agenti del Commissariato della polizia di Stato di Portici-Ercolano e gli agenti della Municipale. Sono in corso le indagini per risalire alle cause del decesso, tra le quali non si esclude una caduta accidentale dallo scooter. La salma, su disposizione della Procura di Napoli, è stata posta sotto sequestro.