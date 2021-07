0 Facebook Formia, uomo adesca bambine sulla spiaggia: “Vieni sul lettino con me”. Scoppia la lite Cronaca 26 Luglio 2021 18:15 Di redazione 1'

Pedofilo adesca minori in spiaggia. E’ accaduto a Formia, dove la Polizia di Stato è intervenuta per la segnalazione di una lite sul litorale. Quando gli agenti hanno raggiunto il luogo della discussione, sono stati raggiunti dai genitori di una bambina che hanno raccontato loro di essere intervenuti poiché un uomo aveva provato ad avvicinarsi alla figlia.

Uomo denunciato a Formia per adescamento di minori

Il racconto è stato confermato da alcuni testimoni che hanno assistito alla scena. Il cinquantenne è risultato poi che avesse già diverse denunce tra cui una per atti osceni. Sembrerebbe che l’uomo adescasse le bambine in spiaggia, provando a instaurare con loro un rapporto di fiducia. A una delle figlie delle due persone che hanno fatto la denuncia le avrebbe chiesto di stendersi sul lettino a fianco a lui.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà e il Questore ha disposto nei suoi confronti il foglio di via dal Comune di Formia per una durata di tre anni.