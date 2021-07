0 Facebook Belen Rodriguez, attacco alla showgirl: “Lo fa solo 12 giorno dopo il parto”, polemiche per l’argentina Spettacolo 24 Luglio 2021 16:33 Di redazione 2'

Belen Rodriguez ha partorito. E’ nata Luna Marì, ma la notizia della nascita è stata già superata da altri clamori. A far discutere i fan dell’argentina sono stati innanzitutto la scelta di tornare a lavoro a pochi giorni dal parto, per le registrazioni di Tu sì que vales, dove si è sentita male.

Belen Rodriguez: il lavoro e gli allenamenti

In secondo luogo Belen Rodriguez è stata criticata perché ha ripreso i suoi allenamenti, dopo 12 giorni dal parto. “È semplice tornare in forma… Hai tutti ai tuoi piedi” scrive un utente. “Se continua a non mangiare finirà di nuovo dritta in ospedale, ci tiene troppo all’apparire e non mi sembra che questa donna possa essere un buon esempio per le future mamme” scrive un altro utente.

Le polemiche su Belen Rodriguez non mancano mai

L’argentina continua a far parlare di sé nel bene e nel male. Prima perché è tornata a lavoro e ora perché ha ripreso gli allenamenti. Effettivamente la piccola Luna Marì è nata il 12 luglio ed è davvero prestissimo per far tornare un corpo di una donna alla normalità. C’è da dire però, per discolpare Belen, che l’argentina per lavoro fa la modella e la showgirl e con il suo corpo ha creato un business. Deve tenersi sempre in forma e non può certo lasciarsi andare, nemmeno se ha appena partorito!