Alessandro Siano e Diletta Leotta insieme: la coppia alle prese con un importante progetto

Alessandro Siani e Diletta Leotta insieme per un nuovo progetto. Il regista napoletano ha scelto la conduttrice per il suo prossimo film, in uscita per il prossimo Natale 2021. Le riprese sono iniziate a Roma e, pare proprio che la bellissima starlette sarà protagonista della pellicola.

Secondo quanto riporta Leggo, pare che il comico abbia curato anche la sceneggiatura del nuovo progetto cinematografico, che arriva dopo l’ultimo film Il giorno più bello del mondo. Per il momento né la Leotta né Siani confermano, ma il volto di Dazn ha già recitato nel divertente film di Giampiero Morelli uscito durante la pandemia su Amazon Prime.

Buone notizie anche nella vita privata di Diletta Leotta. L’ex di Sky è tornata con il pugile Daniele Scardina. Quest’ultimo, tra i concorrenti di Ballando con le Stelle 2020, non ha mai nascosto di provare ancora un sentimento forte per lei e di aver fatto di tutto per riconquistarla.