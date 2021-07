0 Facebook Lite tra vicine nel salotto buono di Napoli, dopo le urla arriva lo “strascino lungo le scale” Cronaca 23 Luglio 2021 15:16 Di redazione 2'

Una discussione sfociata con uno strascino in uno dei palazzi eleganti di Napoli, in via Scipione Capece sulla splendida collina di Posillipo. A raccontarlo è la rubrica “Tacchi & Spillo” del Corriere del Mezzogiorno.

Discussione con strascino in un condominio di Posillipo

Due donne sarebbero venute alle mani, arrivando a uno ‘strascino per le scale‘ a causa di una discussione degenerata. Due vicine di casa, gli appartamenti sono l’uno sopra l’altro, una aveva detto – riporta il citato giornale mentendo – che sarebbe andata in vacanza a Ischia a Sant’Angelo. L’altra ne avrebbe approfittato per fare alcuni lavori in casa, avrebbe così contattato una ditta di operai per iniziare la ristrutturazione.

La signora che aveva detto che sarebbe partita per le vacanze sarebbe ‘rientrata per tempo’ ed entrando in casa avrebbe trovato calcinacci in salotto e una parte del soffitto sfondata. Quando è andata a chiedere spiegazioni, tra le due sarebbe nata una discussione. L’una accusava l’altra. La proprietaria della casa dove si stavano facendo i lavori avrebbe accusato la vicina, spiegandole che al termine dei lavori avrebbe ripristinato lo stato dei luoghi. Dalle accuse si sarebbe passati alle offese fino ad arrivare a uno strascino per le scale, avvenuto “sotto lo sguardo attonito del portiere”.