E’ morta la madre di Billy Costacurta. Grave lutto colpisce l’ex calciatore. La donna, Margherita Beccegato, ha perso la vita in un incidente d’auto nel Varesotto.

Lutto per Billy Costacurta

L’anziana donna, riferiscono ad Askanews dal 118 di Varese, era alla guida della sua auto quando ha perso il controllo del veicolo e si è schiantata contro un muro. L’incidente è avvenuto questa mattina nel territorio comunale di Cavaria con Premezzo. Da una prima ricostruzione dei soccorritori, giunti sul posto insieme a carabinieri e polizia locale, lo schianto potrebbe essere stato la conseguenza di un malore, che le avrebbe fatto perdere il controllo dell’auto.

Il cordoglio del Milan

Messaggi di cordoglio per l’ex calciatore, il Milan ha voluto esprimere le condoglianze del club per la scomparsa della madre di Costacurta. “Ci uniamo al dolore di Alessandro, Lodovico e di tutta la famiglia Costacurta per la perdita della cara mamma Margherita”.