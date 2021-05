0 Facebook Figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta aggredito: “Grazie alla Polizia, mi hanno perforato un timpano” Spettacolo 12 Maggio 2021 17:31 Di redazione 2'

Arrivano accuse gravi dal figlio di Billy Costacurta e Martina Colmbari. Achille, 16 anni, attraverso il suo profilo social di Instagram, ha raccontato che sarebbe stato aggredito da alcuni agenti di Polizia.

Cosa è accaduto al figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta

Il figlio della show girl e dell’ex difensore del Milano ha condiviso nelle sue storie prima una maglietta insanguinata e poi due post di denuncia raccontando cosa gli sarebbe accaduto. “Mi hanno picchiato e mi hanno perforato il timpano, mi devo operare – scrive Achille – Un bel 100k ce lo facciamo dare questa volta. Basta abuso di potere”. Poi ha aggiunto: “Grazie in particolare a Giovanni e ai suoi 4-5 colleghi che lo hanno aiutato a picchiarmi e grazie ancora per avermi perforato il timpano”.

Successivamente in un altro video ha detto di trovarsi all’ospedale di Parma dove dovrà sottoporsi a un intervento: “Ora sono in ospedale a Parma, non sto tanto bene, devo operarmi”. Il giovane non ha spiegato cosa gli sarebbe accaduto. Per ora sulla vicenda non c’è alcun commento da parte delle autorità o dalla Polizia di Parma.

Le storie condivise dal figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta