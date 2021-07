0 Facebook Dolore a Napoli per Mariarca Napolitano, giovane madre scomparsa prematuramente Cronaca 21 Luglio 2021 14:04 Di redazione 2'

Triste notizia per la città di Napoli, non ce l’ha fatta Mariarca Napolitano. Il nome della giovane madre era iniziato a circolare sui social con richieste di preghiera da parte di amici e dei suoi cari. Sembrerebbe che la donna sia stata colpita da una emorragia celebrale e dopo giorni di agonia è deceduta.

Tutti ricordano Mariarca come una giovane madre piena di vita, una combattente che purtroppo non è riuscita a sconfiggere il nemico che l’aveva colpita. La notizia della sua morte è iniziata a circolare nei vari gruppi social legati al territorio lasciando attonite le tante persone che la conoscevano.

L’addio a Mariarca Napolitano

Moltissimi i messaggi di dolore da parte degli amici di Mariarca che non riescono a credere alla sua scomparsa. “Dio mio nooooo, perché te la sei portata via. Perché lei doveva tornare dai suoi figli i suoi fratelli che avevano bisogno di lei una ragazza già sofferente dalla vita da piccola. Non meritava questo, doveva vivere. Non ci posso pensare che tristezza Mariarca Napolitano dai tanta forza ai tuoi fratelli e veglia sempre sui tuoi figli che tanto avevano bisogno di te. Una donna e mamma speciale, ora sei li vicino alla tua mamma che anche tu hai perso da piccola. Ricordo i tuoi pianti le tue sofferenze quando andavamo a scuola e ora sei con lei r.i.p amica”, queste e tante altre le parole in ricordo della giovane madre.